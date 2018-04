Motociclismo Regresso de Hugo Basaúla com a KTM coroado de êxito Por

A mudança de Hugo Basaúla da Kawasaki para a KTM parece ter resultado, pois o piloto saiu vencedor no seu regresso ao Campeonato Nacional de Motocross.

No crossódromo de Marina das Ondas, na Figueira da Foz, onde se disputou a terceira prova da temporada, Basaúla impôs-se logo na ‘manga« de Elite (MX1 e MX2), liderando do princípio ao fim, batendo Luís Correia e Luís Oliveira, este a uma uma volta dos dois primeiros, numa pista onde a ‘areia’ é ‘rainha’.

Já na ‘manga’ de MX1 Luís Correia foi mais forte do que Hugo Basaúla, que esteve no comando até determinado ponto da corrida, com Oliveira a repetir o lugar mais baixo do pódio. Este resultado deixa Correia destacdo na frente dos campeonatos de Elite e MX1, onde possui agora mais de duas dezenas de pontos sobre o segundo classificado, Pedro Carvalho.

O Campeonato Nacional de Motocross irá prosseguir a 29 de abril na pista do Granho.