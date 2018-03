Motores Regresso à forma de Tiago Monteiro “vai levar o seu tempo” Por

Numa entrevista à revista especializada francesa Auto Hebdo, Tiago Monteiro admitiu que a sua forma física “vai levar o seu tempo” a recuperar, após o acidente sofrido nos testes de Barcelona em 2017.

O piloto português esteve recentemente em testes com a equipa Boutsen Ginion Racing em Zandvoort, onde pôde tripular o novo Honda Civic TCR que vai tripular na Taça do Mundo de Carros de Turismo (WTCR) de 2018.

Embora reconhecendo que não está a cem por cento para a primeira prova da época, em Marraquexe, Tiago diz que espera “que a evolução seja boa e que os médicos” dêem “a luz verde para poder participar”. E sublinha: “É também necessário que me sinta capaz de o fazer, já que em Monza me senti muito bem, mas certamente não a um nível suficientemente competitivo para participar numa corrida, mas nada é impossível”.

O piloto do Porto lembra também que foram seis meses em que não se sentou aos comandos de um carro de corrida, e por isso era necessário avaliar “como estava fisicamente, e também” como a sua visão “iria reagir à velocidade em circuito. Em suma foi uma coisa muito básica, em que não” procurou “a performance do carro”.

A forma como o corpo de Tiago Monteiro reagiu a algumas particularidades do Honda Civic também é um aspeto que o preocupa: “Sou pouco prudente com as vibrações no momento da partida, mas percebi que não tenho qualquer problema com o meu pescoço ou as costas. Há ainda áreas onde ainda preciso de melhorias. A minha visão não é ótima”.

O piloto português reconhece que os nervos óticos ainda não estão recuperados, e que isso é o que lhe provoca um estrabismo pronunciado. No entanto alerta que a esse nível também vai recuperar: “Felizmente os nervos estão a recuperar para um nível original. Atualmente os meus olhos têm uma pequena lentidão de ação e coordenação. Por vezes vejo um pouco a dobrar ao longe. Outras tenho dificuldade em focalizar. Isso não me impede de fazer a minha vida normal, como, por exemplo, levar os meus filhos à escola de automóvel”.