Regresso do Rali Safari ao WRC mais perto

.A visita do presidente da Federação Internacional do Automóvel (FIA) ao Quénia para um encontro com as autoridades, faz renascer a possibilidade do regresso do Rali Safari ao Campeonato do Mundo da especialidade.

O encontro entre Jean Todt e o presidente Uhuru Kenyatta decorreu em Kasarani para inaugurar o gabinete do projeto Safari Rallu WRC, é visto mesmo coma uma forma de estreitar os contactos tendo em vista a reentrada da prova africana no calendário do WRC de 2020.

No passado o Rali Safari foi um dos pontos altos do Campeonato do Mundo de Ralis. Uma prova que era o mais duro teste à resistência de máquinas e pilotos, tendo sempre como ponto nevrálgico a capital do Quénia, Nairobi.

Para quem não tem idade para se recordar do evento, aqui ficam algumas imagens sobre a história da prova.