Cultura Refeições no Panteão proibidas no novo regulamento Por

O Governo irá publicar, em breve, o novo regulamento para monumentos culturais com o título de Panteão. Entre as novas medidas, o Executivo vai proibir, por exemplo, que se façam refeições nestes espaços. Recentemente, um jantar no Panteão Nacional tornou-se mediático e causou polémica.

Entre as alterações, o Governo pretende que sejam realizados apenas “eventos especiais de natureza cultural”, rever os preços de cedência de espaços e atualizar as regras de segurança e emergência.

“Queremos fazer alterações orgânicas que permitam aos museus ganhar um estatuto de maior autonomia. Pode ser feito através da reforma orgânica da própria DGPC [Direção-Geral do Património Cultural]. Deve ser debatido. Vamos lançar este grande debate à volta do património no qual todos os agentes deverão ser ouvidos”, garantiu o ministro da Cultura.

Numa audição parlamentar, Luís Filipe Castro Mendes garantiu que “será brevemente publicado” o novo regulamento, uma vez que é urgente ter “instrumentos mais eficazes” no uso deste tipo de espaços culturais.

Recentemente, recorde-se, tornou-se mediático e fez ‘estalar’ a polémica, um jantar à luz das velas, por altura da Web Summit, em Lisboa, ao lado dos túmulos de Humberto Delgado, Eusébio e Amália, entre outros, no Panteão Nacional.

