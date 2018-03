Fórmula 1 Red Bull estabelece objetivos para Melbourne Por

Para o ‘patrão’ da Red Bull o objetivo na primeira prova do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 será sedafiar a Mercedes.

Apesar da Campeã do Mundo continuar a ser a grande favorita a vencer o campeonato, a formação de Milton-Keynes mantém-se otimista para a nova época que se inicia no próximo fim de semana na Austrália, apesar da incerteza quanto às capacidades do motor Mercedes.

“Não sabemos exatamente o que a Mercedes fez até agora (na pré-época) e quanto grande será a sua vantagem, mas se estivermos a 0,5s podemos igualá-los com o nosso chassis e pilotos. Se estiver a um segundo a diferença será demasiado grande para lutar por vitórias. No geral a Ferrari e a Red Bull estarão mais perto da Mercedes”, advoga Dietrich Mateschitz.

Max Verstappen alinha pela mesma opinião do seu ‘patrão’: “Para o final da época passada fomos mais competitivos, e os testes de inverno correram bem, pelo que espero que estejamos mais perto. Penso que a Mercedes ainda é a equipa a bater. Penso que eles ainda são muito rápidos, mas é preciso começarmos melhor do que no ano passado. E aí penso que teremos hipóteses de lutar pelas vitórias se formos meio segundo mais lentos em algumas pistas”.

Daniel Ricciardo acredita que um começo de época forte em Melbourne é essencial para que a equipa possa ter grandes ambições este ano: “Como equipa acho que vai um desafio enorme. Não sabemos ainda como estão as outras equipas e como vão estar em termos de desempenho. Para nós ter um começo forte é quase uma coisa óbvia se quisermos ser competitivos este ano, mostrando que podemos lutar pelo campeonato. Seria maravilhoso começarmos com o pé direito”.