Red Bull convencida que Daniel Ricciardo ficará na equipa

A vitória de Daniel Ricciardo no Grande Prémio da China de Fórmula 1 veio avivar a questão da continuidade do australiano na Red Bull.

Christian Horner, diretor da equipa de Milton-Keynes já veio dizer que Ricciardo deverá continuar na sua formação, ainda que o atual contrato termine no final da temporada, e que se fale bastante na sua mudança para a Mercedes ou para a Ferrari.

As negociações com o piloto de Perth ainda não se iniciaram, mas em declarações à revista Auto Bild Nico Rosberg afirmou que Daniel Ricciardo deveria falar com a Ferrari: “No seu lugar iria ter com a Ferrari. Têm o melhor carro de momento e sei que ele pode bater o Sebastian (Vettel)”.

Mas a opinião do Campeão do Mundo de 2016 não é partilhada por outros, nomeadamente o próprio diretor da Red Bull, que em declarações ao jornal finlandês Ilta Sanomat referiu: “Penso que Danil está contente onde está de momento. Se continuarmos a dar-lhe o carro que teve nesta corrida (China), porque razão ele mudaria?”.

“Ele tornou-se um grande profissional, e penso que está no seu pico de forma há dois anos. Tem tanto experiência como rapidez – uma grande combinação. Penso que comparado com Max, que ainda é muito jovem e está a ganhar experiência, Daniel está noutra fase da sua carreira”, sublinhou Christian Horner.