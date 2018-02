Nas Notícias Recuperadas três pistolas roubadas à PSP Por

Foram recuperadas três das 57 pistolas Glock roubadas da sede da PSP, em Lisboa, há mais de um ano.

De acordo com o Diário de Notícias, as armas foram apreendidas durante uma grande operação em Odivelas, no âmbito do combate ao tráfico de droga.

Na mesma operação, ontem, foram apreendidas várias outras armas e ainda 675 quilos de haxixe.

Duas pessoas foram detidas.

Três das pistolas ontem apreendidas fazem parte das 57 Glock roubadas da sede da PSP em janeiro de 2017, tendo sido também roubados as munições de 9 mm e os carregadores.

Na sequência do incidente, Constança Urbano de Sousa, à data ministra da Administração Interna, mandou a PSP abrir um inquérito interno, que identificou “falhas de supervisão e controlo” no Departamento de Apoio Geral (DAG), ao qual cabia a gestão do armazém assaltado.

Face a essas falhas, dois agentes foram suspensos, de forma “preventiva”.

Também o Ministério Público mandou a PSP abrir um inquérito, que continua em curso.

[Em Atualização]

