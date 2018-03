Motores Recordando a terceira vitória consecutiva de Kevin Harvick na NASCAR Por

Há muito tempo que não se via um domínio assim na NASCAR. Kevin Harvick conseguiu a sua terceira vitória consecutiva na disciplina ao impor-se em Phoenix (Arizona).

O piloto da Stewart Haas – que obteve a 40ª vitória da sua carreira na NASCAR – aumentou a sua vantagem no comando do campeonato e tornou-se no primeiro piloto a conseguir três triunfos consecutivos desde 1991. Um êxito que Harvick conseguiu sem o chefe de equipa do Ford # 4, Robert Simth, castigado por uma infração no vidro traseiro do carro na prova anterior.

Outro número a reter desta corrida é facto de Kyle Busch obter a segunda posição pela segunda corrida conscutiva, levando o piloto de Las vegas a pensar o que tem de fazer para finalmente chegar à ‘Victory Lane’.

Veja as incidências desta corrida.