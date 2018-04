Motores Recordando a prova de Fórmula E em Roma Por

Pela primeira vez o campeonato de monolugares elétricos visitou a cidade eterna, e a prova não podia ser mais emocionante.

Em Roma Félix Rosenqvist era o favorito em virtude da sua ‘pole position’, mas o desfecho da corrida acabou por ser outro, já que o traçado da capital italiana não admite erros e o sueco da Mahindra cometeu um.

Numa prova onde António Félix da Costa acabou por ‘pagar caro’ o acidente que teve na qualificação, ficando ‘à beira’ dos pontos, a luta pela vitória acabou por favorecer um audaz Sam Bird.

Mas melhor do que as palavras são as imagens da primeira corrida da época em solo europeu.