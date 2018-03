Motores Recordando a prova de Fórmula E em Punta del Este Por

A prova de Fórmula E em Punta del Este foi bem animado, com um duelo cerrado pela vitória entre Jean-Eric Vergne e Lucas di Grassi.

O francês da Techeetah levou a melhor, depois de resistir aos ataques do brasileiro da Audi, mas a corrida uruguaia teve outras incidências, como a prova desastrosa do antigo campeão Sebastian Buemi ou as recuperações de Sam Bird e Félix Rosenqvist, enquanto o ‘nosso’ António Félix da Costa terminou na última posição do pódio, a contas com um carro pouco competitivo.