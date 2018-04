Motores Recordando o prólogo do WEC em Paul Ricard Por

Sem surpresas mas com alguns novos protagonistas, o começo do prólogo do ‘Mundial’ de Resistência (WEC) em Paul Ricard serviu para poder ver em ação os protagonistas da ‘super temporada 2018/2019.

A ausência de surpresa tem do facto da Toyota já ter mostrado quem ‘manda’, as novidades têm a ver com o facto de ser ver finalmente frente a frente os novos protótipos privados da categoria superior (LMP1), parecendo que os BR1 AER da SMP Racing estão em melhor forma que os Rebellion.

Mas, como é óbvio, isto ainda é um ‘aperitivo’, sendo certo que os Oreca continuam a ‘reinar’ em LMP2. Já a maior rapidez de um dos Porsche tem pouco significado em GTE PRO, onde as atenções se centraram na estreia dos novos Aston Martin Vantage,

Eis as imagens deste começo de prólogo no Castellet.