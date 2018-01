Reclamações ajudaram a poupar um milhão de euros em 2017

A Deco adianta, nesta terça-feira, que os consumidores portugueses conseguiram uma poupança superior a um milhão de euros em 2017, por causa das reclamações que fizeram à defesa do consumidor.

A associação revela ter recebido cerca de 400 mil queixas dos consumidores, que pediram ajuda para resolver conflitos.

Das queixas recebidas, a Deco acabou por intervir em “17 mil situações” e teve como resultado uma poupança de “um milhão de euros aos consumidores”.

“As telecomunicações são um setor muito inovador em termos de problemas, conflitos e reclamações”, revela Paulo Fonseca, da Deco, ouvido pela Renascença, explicando o que maiores dores de cabeça tem dado aos consumidores na relação com empresas de telecomunicação.

“O período de fidelização continua a ser o grande problema para os consumidores – estamos a falar de uma grande fatia em termos de orçamento e de valores que ultrapassam muitas vezes os 400 euros para pagar uma saída antecipada do contrato”.

Ainda neste setor, este responsável da Deco alerta que as “operadoras decidiram, unilateralmente, avisar os consumidores do aumento do preço mas esqueceram-se de avisar que, caso não concordassem com esse preço, podiam rescindir o contrato sem penalização”.

Paulo Fonseca revela ainda que o setor dos transportes também tem estado no topo das queixas apresentadas pelos consumidores.

Os atrasos e supressões estão a “cansar os consumidores”.

