Desporto Real Madrid avança com renovação de Ronaldo

De acordo com a imprensa espanhola, o Real Madrid está já a alinhavar a renovação de Cristiano Ronaldo. Após alguns meses de indefinição, Ronaldo poderá ver o seu ordenado aumentar para os 30 milhões de euros por ano.

Depois dos rumores que davam conta da insatisfação de Ronaldo em Madrid, que levaram inclusive que o astro português fosse fortemente apontado ao Manchester United, a imprensa espanhola dá conta, este sábado, de que a sua renovação já está em marcha.

De acordo com a edição do jornal As, José Ángel Sánchez, diretor geral dos ‘merengues’, terá comunicado que o clube está “muito satisfeito” com o rendimento atual de Ronaldo e que, por isso, tem em vista uma melhoria contratual.

A publicação adianta que as palavras do dirigente terão sido do agrado de Ronaldo, que poderá ver assim o vínculo prolongado antes do início do Mundial’2018, a realizar-se na Rússia.

Segundo o As, Ronaldo veria o seu contrato fixar-se nos 30 milhões de euros anuais, mais dois por objetivo, válido até 2021.

