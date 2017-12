Nas Notícias Raríssimas: Marcelo visitou hoje a Casa dos Marcos Por

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visitou este domingo a Casa dos Marcos, da instituição Raríssimas, na Moita, informou fonte do Palácio de Belém à agência Lusa.

A visita do chefe de Estado teve como objetivo, nesta época natalícia, estar com as crianças que estão na Casa dos Marcos, numa unidade de cuidados continuados.

A Raríssimas, recorde-se, está a ser investigada pela Polícia Judicária no seguimento de uma reportagem da TVI onde foram revelados documentos que põe em causa a “gestão danosa” da instituição por parte de Paula Brito e Costa, antiga presidente, que terá utilizado funtos para diversos gastos pessoais.

Além da demissão da ex-presidente, também o secretário de Estade de saúde Manuel Delgado se demitiu, depois de ter sido consultor da Raríssimas em 2013 e 2014, com um vencimento de três mil euros mensais, num montante total de 63 mil euros.

A direção da Raríssimas determinou, entretanto, uma “suspensão preventiva de 30 dias”, com efeitos imediatos, para Paula Brito e Costa por indícios de “ilícito laboral”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar