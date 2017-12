Nas Notícias Raríssimas: Ainda não foi apresentada nenhuma lista candidata à direção Por

A data limite para apresentação de uma candidatura por parte dos associados era esta sexta-feira, antes da Assembleia-Geral que decorre na próxima quarta-feira, onde deveria decorrer a eleição.

Paulo Olavo Cunha, o presidente da mesa da Assembleia-Geral, confirmou à agência Lusa que nenhum dos associados da Raríssimas apresentou qualquer lista candidata à direção da associação até ao final do dia desta sexta-feira, a data limite indicativa dada na convocatória à Assembleia-Geral.

Caso não surja nenhuma candidatura até à data da Assembleia-Geral, na próxima quarta-feira, será convocada nova assembleia no prazo de cerca de um mês.

A Assembleia-Geral Extraordinária, marcada para 3 de janeiro, foi convocada depois da demissão de Paula Brito e Costa, na sequência da reportagem da TVI que expôs documentos que colocam a agora ex-presidente como suspeita de utilizar fundos da Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) para fins pessoais.

De acordo com a ordem de trabalhos da Assembleia, serão eleitos os membros da direção até ao máximo de nove até ao final do mandato em curso (2016/2019) a designar entre eles o presidente, vice-presidente, tesoureiro, secretário e um máximo de cinco vogais efetivos. Serão ainda eleitos os membros do conselho fiscal, até ao máximo de três.

Apenas os associados que tenham pelo menos um ano de filiação podem fazer parte das listas candidatas, que devem apresentar os elementos por funções a desempenhar e devem ser também apresentados os currículos dos candidatos, incluindo menção a cargos sociais desempenhados nos últimos cinco anos.

Não são elegíveis para cargos da direção ou do conselho fiscal os associados que tenham sido removidos de cargos diretivos ou tenham sido declarados responsáveis por irregularidades cometidas no exercício dessas funções.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar