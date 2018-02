Raptor confessou homicídio de Maëlys

Nordahl Lelandais, o principal suspeito no caso do desaparecimento da lusodescendente Maëlys de Araújo, terá confessado à polícia onde enterrou o corpo da menina.

A notícia está a ser avançada pelo Dauphiné Libéré, embora sem qualquer confirmação oficial por parte das autoridades francesas até ao momento.

A polícia está já a fazer escavações num terreno em Saint-Franc.

Nordahl Lelandais, que está agora a colaborar com as autoridades, mais de meio ano após o desaparecimento da menina, não estará recordado do local exato onde enterrou o corpo.

O ex-militar terá ainda revelado pormenores sobre o rapto e o homicídio de Maëlys, de acordo com uma fonte citada sob anonimato pelo jornal francês.

“O dia de hoje foi crucial, com um avanço muito significativo na investigação”, adiantou essa fonte.

Maëlys de Araújo estava desaparecida desde 27 de agosto do ano passado, tendo sido vista pela última vez numa festa de casamento, em Pont-de-Beauvoisin.

