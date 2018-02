“RAP cai no âmbito dos cartilheiros”, diz Francisco J. Marques

O diretor de Comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, tornou pública uma suposta conversa na qual Ricardo Costa solicita a Paulo Gonçalves um contacto do humorista, para lhe dar conselhos para uma crónica que Ricardo Araújo Pereira assinava no jornal A Bola. Assim, “Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros”.

“Ricardo Araújo Pereira acaba por cair no âmbito dos cartilheiros e no ‘Governo Sombra’ poderá esclarecer se é verdade que recebeu informações de Ricardo Costa (através de Paulo Gonçalves e do Benfica)”, acusou Francisco J. Marques, que divulgou uma alegada conversa na qual Ricardo Costa solicita a Paulo Gonçalves um contacto do humorista.

Em causa estaria um diferendo com o escritor e jornalista Miguel Sousa Tavares. O diretor de Comunicação do FC Porto sugere que o humorista aceitou conselhos de Paulo Gonçalves e publicou um texto com conteúdo jurídico,

“Até ele se deixou envolver nesta massificação das ideias e na máquina de propaganda do Benfica”, diz ainda Francisco J. Marques.