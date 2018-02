Rangel suspenso e indiciado por três crimes

Rui Rangel está indiciado por três crimes e ficou sujeito a quatro medidas de coação, no âmbito da Operação Lex. Não foram revelados os crimes imputados a Fátima Galante.

Foram hoje divulgadas as medidas de coação determinadas pelo Supremo Tribunal de Justiça, onde decorre o inquérito aos dois juízes desembargadores.

O juiz Rui Rangel vai responder pelos crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais e fraude fiscal.

Como medidas de coação, o tribunal decretou o termo de identidade e residência, a proibição de ausência do País sem autorização prévia, a proibição de contactos com outros envolvidos no processo e a suspensão de funções.

Medidas de coação semelhantes às aplicadas a Fátima Galante.

A ex-mulher de Rangel ficou sujeita ao termo de identidade e residência, à proibição de contactos e à suspensão de funções”.

