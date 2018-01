Rali de Portugal novamente nas ruas do Porto

A Porto Street Stage, que tanto êxito obteve em 2016, vai regressar ao percurso do Rali de Portugal em 2018. Foi o presidente do Automóvel Clube de Portugal (ACP), organizador da prova, quem anunciou a novidade durante um encontro com os media em Madrid. Ao mesmo tempo Carlos Barbosa revelou que o evento vai ter novas classificativas, porque é bom o rali ter novidades todos os anos.

No ano passado foi Braga a ter uma super especial citadina no lugar da Cidade Invicta, mas desta vez um acordo entre a autarquia portuense e os responsáveis do ACP permitiu que a Porto Street Stage esteja de regresso este ano.

Também segundo o presidente do ACP a super especial portuense vai ter mais zonas de acesso ao público, de modo a ampliar a visibilidade do evento, numa cidade cujo turismo está no seu auge. “Batemos todos os recordes (em 2017) porque tivemos um retorno para o país de 137 milhões de euros. Mais sete milhos que no ano anterior”, referiu a propósito Carlos Barbosa.

Para o dirigente do Automóvel Clube de Portugal o Rali de Portugal é o maior evento desportivo do país e o maior acontecimento turístico de Portugal, reforçando o seu agradecimento aos municípios envolvidos, sem os quais “não havia Rali de Portugal”, e acrescentou que em 2017 a prova arrastou mais de um milhão de pessoas e envolveu cera de 60 milhões de euros em despesas com alimentação e alojamento. O que significou um retorno de 30 milhões em IVA para o Estado.