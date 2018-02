Rali de Ourém candidato ao Campeonato de Portugal

A região de Leiria quer voltar a ter uma prova no principal campeonato de ralis em Portugal. O Rali de Vila Medieval de Ourém é o candidato a integrá-lo, num projeto liderado pelo CCR do Olival, que conta com o apoio da Câmara Municipal de Ourém.

Este ano a prova tem algumas novidades habituais num evento do Campeonato de Portugal de Ralis, como é uma super especial urbana, ‘desenhada’ na área urbana da cidade de Ourém, com famoso castelo como cenário. para além da competição de estrada no concelho.

A Câmara Municipal de Ourém assinou um protocolo que visa conceder um maior apoio financeiro à prova, num projeto apadrinhado por Vítor Pascoal. A prova terá um total de 162 km cronometrados, repartidos pelas especiais de Castelo, Agroal, Pegadas de Dinossauro, para além da já referida super especial de Ourém.

O Rali Vila Medieval de Ourém quer pontuar para o campeonato principal em 2019, mas este ano conta para o Campeonato Regional Centro, Troféu CIN Team Baía, Desafio Kumbo e Challenge 1000cc.