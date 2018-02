Motores O Rali da Suécia em retrospetiva Por

A edição 2018 do Rali da Suécia teve neve que nada ficou a dever a anos anteriores, e um novo vencedor.

Quem estaria à espera que um belga ganhasse a prova escandinava? Mas Thierry Neuville ‘agarrou com unhas e dentes’ um triunfo que lhe tinha escapado no evento do ano anterior.

Mas o evento sueco do Campeonato do Mundo teve muito mais do que o domínio de Neuville. Foi uma prova onde brilharam ‘segundas figuras’, como foi o caso de Craig Breen na Citroën e Esapekka Lappi na Toyota.

Aqui ficam alguns dos momentos que fizeram o rali sueco deste ano.