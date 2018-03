Fórmula 1 Raikkonen surpreendido com a falta de informações durante o GP da Austrália Por

Apesar da vitória de Sebastian Vettel no Grande Prémio da Austrália nem tudo terá corrido bem na Ferrari. Pelo menos é o que se depreende depois das queixas de Kimi Raikkonen após a primeira corrida da época da F1.

O finlandês, que garantiu não sentir qualquer tipo de frustração pela vitória do seu companheiro de equipa, interrogou-se sobre a falta de informações ao nível da estratégia dada pela sua equipa durante a prova disputada este domingo em Albert Park.

Raikkonen parecia mais rápido do que Vettel na prova australiana, mas acabou por ter de se contentar com o último lugar do pódio em Melbourne. O facto de largar da primeira fila da grelha, ao lado do autor da ‘pole position’, Lewis Hamiltom, fazia com que as suas aspirações fossem grandes.

“Ice Man’ até tentou a sua sorte antecipando em uma volta a sua paragem nas boxes relativamente ao Campeão do Mundo, mas esta estratégia acabou indiretamente por ajudar Sebastiab Vettel, ainda que o alemão tenha beneficiado da situação de ‘Safety Car’ devido ao facto do Haas de Romain Grosjean ter ficado parado em plena pista.

Kimi Raikkonen não esconde o seu espanto pelo facto da tática adotada pela Ferrari não lhe ter sido comunicada: “Isso surpreendeu-me verdadeiramente. Estou espantado que não me tenham informado do que fazia, pois esperava que não se fale deste género de coisas pela rádio. Falamos antes da corrida e refletimos sobre centenas de opções possíveis. Isto funcionou bem para ele (Vettel). A sua paragem não me surpreendeu, mas em contra partida eu não ter sido posto ao corrente surpreendeu-me”.

“Não tive a melhor sorte, mas o que é que posso fazer? Felizmente Seb pôde aproveitar e a nossa equipa também. Andei bem durante toda a corrida, mas é duro ultrapassar aqui. Fiz uma tentativa face a Lewis (Hamilton) na segunda curva, mas não consegui aproveitar. Depois tentei simplesmente segui-lo, procurando tentar qualquer coisa com a minha paragem, mas isso não funcionou”, lamentou ainda Raikkonen.