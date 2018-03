Fórmula 1 Raikkonen com boas sensações no Ferrari Por

O regresso à pista, depois de problemas no começo da semana nos testes de pré-temporada de F1, foi positivo para Kimi Raikkonen. E não apenas porque foi o mais rápido no último dia de ensaios em Barcelona.

O finlandês está sobretudo satisfeito com a fiabilidade demonstrada pelo Ferrari SF-71H, que lhe permitiu realizar 157 voltas ao Circuito da Catalunha, conseguindo na melhor realizada com pneus hiper macios o tempo de 1m17,221s, a menos de uma décima da referência destes preparativos invernais – 1m17,182s – obtida pelo seu companheiro de equipa Sebastian Vettel.

Apesar do bom desempenho Raikkonen é prudente sobre o que esperar no primeiro Grande Prémio do ano: “O último foi um dia positivo, com muitas voltas. As sensações são boas. No conjunto o novo carro é rápido. Há sempre algumas coisas a melhorar, mas fomos bastante fiáveis. Neste circuito reasfaltado é difícil comparar-se e ninguém sabe quem é verdadeiramente rápido. Conseguir um bom tempo não quer dizer grande coisa. As sensações são boas, mas isso será suficiente? Não o sei. Veremos dentro de duas semanas em Melbourne”.