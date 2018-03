Quintino e a “história de sexo” de uma concorrente da Casa dos Segredos

Quintino Aires revelou ter conhecimento de uma história sexual daquela que tem sido, para já, uma das concorrentes mais mediáticas da nova edição da ‘Casa dos Segredos’. O psicólogo não tornou pública a história de Margarida Menezes, que foi presidente do Clube das Virgens, mas espera que ela mesmo a conte.

No ‘Late Night Secret’, programa diário que acompanha os desenvolvimentos na casa ‘mais vigiada’ do país, Quintino Aires referiu que a história é “divertida”.

“Eu tenho uma história de sexo com a Margarida”, disse Quintino Aires, salientando que não foi ‘protagonista’ da tal história com Margarida Menezes.

Por entre gargalhadas entre os presentes no estúdio, o psicólogo e comentador do programa da TVI completou a sua ideia.

“Não fui eu que lhe dei os calções do Benfica, porque eu não sou do Benfica. Eu tenho uma história com a Margarida, que é uma história interessante que eu não vou contar, porque espero que ela a conte.”