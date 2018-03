Nas Notícias Quinta-feira de chuva na previsão do tempo Por

A chuva veio para ficar e, nesta quinta-feira, o dia será marcado pela queda de aguaceiros, que podem ser de neve nas terras altas, em Portugal continental. Os Açores podem esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”, enquanto que a Madeira terá uma “pequena descida de temperatura”.

Segundo as meteorologistas Ângela Lourenço e Patrícia Marques, a quinta-feira trará “chuva ou aguaceiros na região norte a partir do meio da manhã, estendendo-se gradualmente às restantes regiões, sendo por vezes fortes no Minho e Douro Litoral e em geral fracos na região sul”.

Poderá nevar nas terras altas, enquanto que o vento soprará “fraco a moderado”.

O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) antecipa ainda uma “descida da temperatura máxima, sendo acentuada no interior”.

O IPMA antecipa ainda um agravamento das condições meteorológicas a partir da tarde, sobretudo.

Madeira e Açores

A região dos Açores pode esperar “períodos de céu muito nublado com abertas”.

Para a Madeira é antecipada “chuva ou aguaceiros, em especial nas vertentes norte e terras altas”.

Na Pérola do Atlântico também ocorrerá uma “pequena descida de temperatura”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com 1,5 a dois metros, aumentando gradualmente para 2,5 a 3,5 metros, a norte do Cabo Raso.” A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15/16ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar