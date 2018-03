Nas Notícias Quinta-feira com ‘bonança’ antes da ‘tempestade’ Por

A chuva e o mau tempo vão sofrer um agravamento nos próximos dias mas, nesta quinta-feira, ainda haverá alguma ‘bonança’ na previsão do tempo. O território do continente terá “chuva mais frequente e intensa até final da manhã”. Nos Açores existem “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”, enquanto que a Madeira terá “chuva ou aguaceiros, por vezes fortes a partir do final da tarde”.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, são esperados “períodos de chuva, que poderá ser localmente intensa até ao início da manhã, diminuindo de frequência a partir da tarde e tornando-se fraca”.

Os especialistas do tempo esperam ainda uma “subida da temperatura mínima” e uma “pequena subida da temperatura máxima, mais significativa nas regiões centro e sul”.

O IPMA revela que a zona norte pode esperar, nesta quinta-feira, vento fraco e chuva “localmente intensa até ao início da manhã, tornando-se diminuindo de frequência a partir do meio da tarde e tornando-se fraca”.

Na zona sul, o destaque na previsão vai para uma “subida de temperatura, mais significativa da mínima”.

Madeira e Açores

A região dos Açores estão reunidas “condições favoráveis à ocorrência de trovoada”.

Para a Madeira são antecipados períodos de “chuva ou aguaceiros, por vezes fortes a partir do final da tarde”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “oeste-sudoeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul o IPMA antecipa ondas de “sudoeste com 1,5 a 2,5 metros”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “14ºC”.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar