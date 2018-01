Na conferência de imprensa de antevisão para o jogo com o Tondela, Sérgio Conceição abordou a polémica relacionada com o embate com o Estoril. “Quero ganhar dentro das quatro linhas e fazer os 45 minutos”, revelou.

A antevisão do encontro com o Tondela, nesta quinta-feira, ficou marcada pela reação do técnico do FC Porto ao incidente na bancada do Estádio António Coimbra da Mota.

“Estamos a perder 1-0 e temos de marcar dois golos. Quero ganhar dentro das quatro linhas e fazer os 45 minutos”, disse, na conversa com os jornalistas no Olival, em Vila Nova de Gaia.

“Sempre fui habituado a ganhar dentro das quatro linhas. Se tivermos de fazer estes 45 minutos vamos fazê-los”, afirmou o técnico do FC Porto, sugerindo que o departamento jurídico do clube está a considerar a hipótese de recorrer aos regulamentos para castigar os canarinhos com pena de derrota.

“Estamos a perder por 1-0 e isso deixa-me com azia”

O técnico recusa-se a analisar regulamentos e regras. Apenas pede para que sejam cumpridos.

“O que quero fazer é preparar a equipa para fazermos 45 minutos diferentes, com o Estoril, e ganhar o jogo. [A possibilidade de não haver jogo] não depende de mim”, salientou.

O FC Porto joga amanhã com o Tondela, no Estádio do Dragão, partindo para este encontro no segundo lugar, com menos um jogo.

