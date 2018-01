Desporto “Quero ficar no Real Madrid”, garante Ronaldo Por

Cristiano Ronaldo pôs um ponto final na especulação que dá conta da sua saída do Real Madrid. Em entrevista ao site chinês Dongqiudi, o craque português garantiu que deseja continuar na capital espanhola.

Distinguido pelo site chinês como o melhor jogador da última temporada, Cristiano Ronaldo garantiu que o “clube encanta-me”, pelo que deseja continuar em Madrid.

A má temporada do Real Madrid foi também comentada por CR7, que assumiu a deceção, mas apontou a nova meta do clube.

“Estamos descontentes, dececionados até! Como o futebol está sempre a mudar, temos de continuar motivados. Talvez se no final da época ganharmos a Champions vai dizer-se ‘que temporada incrível, ganharam a Champions’. No mundo do futebol nunca se sabe o que vai acontecer. Somos uma grande equipa e temos grandes possibilidades de ganhar a Liga dos Campeões. É essa a nossa meta. A Liga? Não nos damos por vencidos, mas é muitíssimo difícil”, afirmou.

Relativamente às hipóteses de Portugal sair vencedor do Mundial’2018, na Rússia, o capitão da Seleção assumiu esse desejo, mas sublinhou que “Portugal não é favorito”.

Cristiano Ronaldo recebeu o prémio do jornal chinês com mazelas bem evidentes do último jogo disputado, onde sofreu um golpe no rosto, mas garantiu que “faz parte do jogo”.

“Agora já me sinto feliz. Ainda estou feliz, continuo a ser bonito e a visão continua a ser tão clara como dantes. Não há problema”, assumiu.

