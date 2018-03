Mundo “Queridos jovens, vocês têm o que é preciso para gritar”, diz o Papa Por

Na missa que assinala o início da semana santa celebrada este domingo, no Vaticano, o Papa Francisco apelou aos jovens para que não fiquem “anestesiados”. “Cabe-vos a vós não ficarem quietos”, afirmou.

As declarações do Papa Francisco surgem um dia depois da ‘March For Our Lives’, organizada este sábado por estudantes e que juntou mais de 500 mil pessoas em Washington, e outras centenas de milhares em várias cidades norte-americanas, contra o acesso às armas nos Estados Unidos.

O Serviço de Notícias do Vaticano deu conta de que duas sobreviventes do ataque à escola na Florida, no mês passado, seguravam um cartaz, na plateia, onde se lia “Protejam as nossas crianças, não as nossas armas”.

“A tentação de silenciar os jovens sempre existiu”, afirmou o Papa, citado pela Reuters. “Há muitas maneiras de silenciar os jovens e de os tornar invisíveis. Muitas maneiras de os anestesiar, de os sossegar, de não perguntar nada, de não questionar nada. Há muitas maneiras de os sedar, de os impedir de se envolverem, de tornar os seus sonhos inócuos e tristes, fúteis e queixosos”.

No dia em que a Igreja celebra a Jornada da Juventude, o Papa Francisco apelou à força dos jovens, para que estes “não fiquem quietos”.

“Queridos jovens, vocês têm o que é preciso para gritar. Cabe-vos a vós não ficarem quietos. Mesmo que os outros fiquem quietos, se nós, as pessoas mais velhas e líderes, alguns corruptos, ficarmos quietos, se o mundo inteiro ficar quieto e perder a alegria, eu pergunto-vos: Vocês vão gritar?”, questionou, perante uma assistência que respondeu “sim”.

