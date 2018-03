Desporto Queixas afastam William da Seleção Por

William Carvalho foi hoje dispensado dos trabalhos da Seleção Nacional, depois de ter reportado queixas numa coxa.

Em comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF) esclareceu que o médio não se encontra em “condições físicas” para participar nos amigáveis com a Holanda (no dia 23) e o Egito (dia 26), de preparação para o Campeonato do Mundo.

Ainda segundo a nota da FPF, o jogador do Sporting reportou “queixas numa coxa”, sendo então avaliado pelo departamento médico da Seleção Nacional.

“Os exames revelaram a existência de uma lesão”, informou a FPF.

William Carvalho foi dispensado dos trabalhos da Seleção e Fernando Santos fez saber que não pretende chamar outro médio.

