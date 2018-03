Mundo Queda de avião faz 10 mortos nas Filipinas Por

A queda de um avião bimotor, numa zona residencial nos arredores das Filipinas, a 35 quilómetros do centro de Manila, provocou este sábado 10 mortos e dois feridos.

De acordo com as autoridades locais, a queda do avião provocou a morte a cinco passageiros do Piper PA-23 Apache, e uma família de cinco cidadãos filipinos, que se encontravam a tomar uma refeição em casa quando o acidente aconteceu.

Os feridos ligeiros são uma mulher e o neto, vizinhos das vítimas mortais, que foram transportados para o hospital para receberam tratamento.

Segundo Julio Lizardo, da polícia de Plaridel, citado pela agência Lusa, o aparelho embateu numa árvore logo depois da descolagem, e mais tarde num poste elétrico, acabando por se despenhar sobre a casa.

A companhia aérea Lite Air Express recebeu ordem para manter todos os seus aviões em terra enquanto decorre a investigação ao acidente, a cargo da Autoridade Civil das Filipinas.

