Queda de autocarro faz 18 mortos em Hong Kong (com vídeo)

A queda de um autocarro, em Hong Kong, provocou este sábado pelo menos 18 mortos e 40 feridos. Veja o vídeo captado após o acidente.

De acordo com as autoridades locais, a queda de um autocarro de dois andares provocou a morte a pelo menos 18 pessoas e 40 feridos.

O veículo realizava o transporte de vários espetadores e trabalhadores de corridas de cavalos quando capotou, provocando o caos.

Segundo a imprensa internacional, o autocarro seguia em excesso de velocidade, razão pela qual o condutor perdeu o controlo do veículo.

Os bombeiros estiveram no local a tentar resgatar as vítimas que continuaram presas no interior.

Os acidentes que envolvem autocarros têm-se intensificado nos últimos anos, apesar dos registos de ser um dos meios de transporte mais seguro.

Recorde-se que, em 2001, a queda de um outro autocarro de dois andares matou 21 pessoas, depois de ter sido atingido por um camião.

Veja o vídeo do resgate.

