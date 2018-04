EUA Quatro mortos em tiroteio em restaurante nos Estados Unidos Por

Quatro pessoas morreram na madrugada de domingo, ao serem alvejadas por um homem, vestido apenas com um casaco, que invadiu um restaurante, na cidade norte-americana de Nashville, informou a polícia local.

Don Aaron, porta-voz da polícia, precisou que três pessoas morreram no local e uma outra faleceu no hospital, enquanto outras duas receberam tratamento. Do hospital veio a informação de que os dois feridos estão em estado crítico, mas um encontra-se estável.

Segundo a polícia, o atirador atirou sobre duas pessoas no parque de estacionamento e continuou a disparar dentro do restaurante, onde um cliente agarrou a espingarda e a atirou para o balcão.

“Sem dúvida que ele [o cliente] salvou muitas vidas ao desviar a arma e atirá-la pelo balcão, fazendo o homem sair do local”, considerou o porta-voz da força policial, apelidando o cliente de “herói”.

O atirador usava apenas um casaco verde, que despiu depois de sair do restaurante, uma casa de ‘waffles’ (doces de massa).

Com base em vários testemunhos, a polícia informou que o homem vive num complexo de apartamentos na zona do tiroteio.

Seis horas depois do incidente, a polícia ainda procurava o atacante.

