Quatro mortos e seis feridos após em explosão em Leicester (vídeos)

As primeiras informações sobre a forte explosão de ontem apontavam para seis feridos, quatro deles em estado crítico.

Esse balanço foi entretanto atualizado pelas autoridades, que confirmam a existência de quatro vítimas mortais.

A nível oficial, não há qualquer explicação quanto à origem da explosão, que terá ocorrido na loja de conveniência, destruindo o piso térreo, o apartamento por cima e uma paragem de autocarros que ficava em frente.

No local prosseguem os trabalhos de busca e salvamento, com as equipas de resgate a tentarem localizar eventuais vítimas debaixo dos escombros.