Mundo Quatro mortos confirmados no atropelamento em massa na Alemanha Por

Uma carrinha avançou este sábado sobre um número indeterminado de pessoas numa praça da cidade de Muenster, na Alemanha, um local turístico onde estavam várias pessoas. O ataque resultou em pelo menos quatro mortos e 20 feridos.

De acordo com a última atualização das autoridades alemãs, citadas pelo site i24News, as quatro vítimas mortais incluem o suspeito da autoria do ataque, que se suicidou a tiro. Há também 20 feridos resultantes do acidente.

As autoridades recorreram às redes sociais para alertarem a população para se afastar do local, confirmando a existência de “mortos e feridos” e sublinhando que “as equipas de emergência precisam de trabalhar para prestar assistência”.

Segundo a edição online da revista Spiegel, a polícia confirmou tratar-se de um ataque terrorista, mas o mesmo ainda não foi reivindicado.

“Os nossos pensamentos estão com as vítimas e as suas famílias”, referiu Angel Merkel, nas redes sociais.

1 PARTILHAS Partilhar Tweetar