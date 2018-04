Desporto Quatro jogadores em risco de falhar clássico escaldante da Luz Por

Benfica e FC Porto têm dois jogadores cada em risco de falharem o clássico do Estádio da Luz, que se irá jogar a 15 de abril, se virem amarelo já nesta próxima ronda.

Ainda que falte jogar uma jornada antes do sempre escaldante clássico entre Benfica e FC Porto, as atenções já se viram para o duelo que poderá ditar o próximo campeão nacional.

E é precisamente nesse jogo que os técnicos esperam ter as suas equipas na máxima força (sem lesionados ou castigados, ainda que nem sempre seja possível).

Se as lesões dependem de outras variáveis (físicas, às vezes emocionais e até de treinos e jogos), tanto Rui Vitória como Sérgio Conceição sabem que podem não contar com quatro jogadores (dois de cada lado) para o ‘xadrez tático’, pois estão em risco, se virem uma cartolina amarela na próxima jornada.

Na equipa da casa, o Benfica, Jardel e Fejsa falham a receção aos portistas, se virem amarelo na deslocação ao Estádio do Bonfim, em Setúbal.

Nas contas de Sérgio Conceição não entram no clássico, se virem amarelo na próxima jornada, na receção ao Desportivo das Aves, Felipe e Otávio.

Jardel, Felipe e Otávio já viram quatro cartolinas amarelas durante o campeonato (cada um deles), enquanto que o sérvio Fejsa já foi amarelado por oito ocasiões.

Se nas bancadas a lotação já está esgotada, dado que ninguém quer perder aquele que é encarado como o jogo do título, dentro de campo os treinadores também esperam ter (quase) todas as ‘armas’ disponíveis, com exceção dos lesionados como Danilo e Krovinovic.

