Motores Quatro dezenas no Troféu Can-Am na Ferraria Por

O Troféu Can-Am Maverick 2018 prossegue no próximo fim de semana com a disputa da terceira prova do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno, onde à partida estão inscritas quatro dezenas de equipas.

O Raid TT da Ferrari vai percorrer pistas dos concelhos de Abrantes e do Gavião, e a competição dos Can-Am Maverick conta já com triunfos de João Monteiro nas duas corridas anteriores, figurando assim como o grande favorito.

No entanto, a ‘jogar em casa’ Pedro Santinho Mendes quererá ganhar finalmente, ele que ocupa a segunda posição do Troféu, com Marco Silva a figurar no terceiro posto. A grande novidade para este Raid TT da Ferraria dá pelo nome de João Dias, campeão Nacional em 2016 que surge pela primeira vez aos comandos de um Can-Am Maverick X3. De Salientar que no Top 10 absoluto do Campeonato Nacional de Todo-o-Terreno figuram oito pilotos que também disputam o Troféu Can-Am.

O Raid TT da Ferraria compreende um percurso com cerca de 210 km, divididos por duas etapas e por três setores seletivos. A prova arranca desportivamente no Sábado, dia 28 de abril, em será cumprido um primeiro setor seletivo de aproximadamente 38 quilómetros. No domingo disputa-se a segunda etapa onde os concorrentes terão pela frente uma dupla passagem por um troço com 86 quilómetros.