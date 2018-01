Nas Notícias Quatro casos de legionella no Hospital Cuf Descobertas em Lisboa Por

A Direção-Geral de Saúde informou, este domingo, o diagnóstico de quatro casos de legionella no Hospital Cuf Descobertas em Lisboa.

Em comunicado, a Direção-Geral de Saúde informa que “todos os doentes são mulheres e todas se encontram estáveis”.

“As Autoridades de Saúde, em articulação com o Conselho de Administração do Hospital CUF Descobertas e em colaboração com o Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge iniciaram a necessária intervenção junto do Hospital”, refere a nota.

Neste momento, os objetivos passam pelo diagnóstico e tratamento de doentes, bem como o reforço da vigilância epidemiológica e ambiental, e ainda a implementação de medidas para interromper a transmissão da doença.

“As entidades envolvidas continuam a acompanhar a evolução da situação e a Direção-Geral da Saúde atualizará a informação sempre que necessário”, conclui.

No passado mês de novembro, recorde-se, o surto de legionella no Hospital Francisco Xavier, em Lisboa, infetou mais de 50 pessoas, tendo provocado seis vítimas mortais.

[Em atualização]

3 PARTILHAS Partilhar Tweetar