Quase quatro dezenas à partida do Rali Alto Tâmega

São 37 as equipas inscritas no Rali Alto Tâmega, prova que o CAMI leva a efeito este fim de semana na região de Chaves e Boticas.

O evento, pontuável para o Campeonato de Ralis Norte FPAK, tem como principais novidades o facto de servir como ‘ante estreia’ da Copa 106, organizada pela Heads Motorsport e para o Troféu CIN Intermunicípios, promovida pelo Team Baía.

Fotos: Zoom Motorsport

São 25 anos que nos separam da última edição da prova, que durante uma década foi uma das provas mais carismáticas do Campeonato Nacional de Ralis, e foi ganha por pilotos do calibre de Joaquim Santos, Fernando Peres, Joaquim Moutinho ou José Miguel Leite Faria.

“Devolver ao Alto Tâmega o lugar que merece entre os ralis nacionais” é o propósito do CAMI, nas palavras do seu dirigente, Nuno Loureiro, que pretende “garantir que a rica história da prova tenha agora uma continuidade ao mais alto nível”. A intenção será, dentro de alguns anos, “devolver” a prova ao nosso principal campeonato de ralis.

A prova decorrerá entre sábado e domingo, e só foi possível devido ao forte apoio dos municípios de Chaves e Boticas, que se empenharam numa prova que poderá promover e dar outra visibilidade à região.

De referir que entre as equipas presentes destacam-se Alfredo Barros, aos comandos de um Ford Fiesta R5 inscrito pela Speedy Motorsport, e do ‘filho da terra’, Pedro Salvador, que irá alinhar aos comandos de um Renault Clio R3T, tendo a seu lado António Costa, o habitual navegador do açoriano Ricardo Moura.

Sábado pelas 20h26 tem lugar a super especial da cidade de Chaves, um ‘aperitivo’ com 2,5 km de extensão, para no domingo se realizar a decisiva fase de estrada. O arranque é às 10h00 e vai contemplar na fase matinal uma passagem pelas classificativas de Chaves (13,3 km) às 10h31, Vidago/Boticas (11,9 km) às 11h11, e Seara Velha (13,5 km) às 11h54. Após uma pausa para almoço, a prova recomeça pelas 13h20, para a repetição das mesmas especiais; Chaves às 13h35, Vidago/Boticas às 14h15 e Seara Velha às 14h58.