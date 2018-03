Quase 40 por cento dos militares contratados estão insatisfeitos

Quase 40 por cento dos militares portugueses em regime contratual estão insatisfeitos, revelou hoje o diretor–geral de Recursos de Defesa Nacional, que defende que “há um problema no modelo” de profissionalização que pode ter “efeito de contágio” no recrutamento.

“Na avaliação como percurso profissional desenvolvido nas Forças Armadas, no conjunto dos três ramos, quase 39 por cento dos militares assumiram-se insatisfeitos. Neste domínio, acresce a percentagem de 24,5 por cento de militares em regime de contrato que se mostram indiferentes com o seu percurso profissional, o que também não pode ser considerado positivo”, revelou Alberto Coelho.

Estes são os primeiros dados de um estudo da direção-geral de Recursos de Defesa, que ainda não foi divulgado na sua totalidade, e que apontam também para que “o número de ex-militares em situação de desemprego registado corresponde a 40 por cento do total dos militares atualmente em regime de contrato”.

“Estes dados, aos quais posso acrescentar que 37 por cento dos militares já ponderaram rescindir o contrato, são suficientes para que se perceba que há um problema no modelo e que poderá ter um efeito de contágio pernicioso”, defendeu Alberto Coelho.

No mesmo sentido, quase 46 por cento dos inquiridos afirmaram que a informação que lhe foi transmitida no ingresso nas Forças Armadas “não correspondeu à realidade que encontraram” e 43 por cento concretizaram “as expectativas que tinham quando ingressaram”.

“Estamos, em conjunto com os ramos, a analisar o porquê destas situações, porque se não resolvermos estes problemas corremos o risco de pôr em causa a profissionalização, não por desajustamentos ou deficiências do modelo, mas sim por não ter sido implementado devidamente em todas as suas dimensões”, defendeu.