Quarta-feira de sol na previsão meteorológica

A previsão do estado do tempo indica que, nesta quarta-feira, é esperada uma descida da temperatura mínima e uma subida da máxima. Os Açores devem ter “períodos de chuva fraca ou chuvisco”, enquanto que para a Madeira é antecipada uma “pequena descida da temperatura máxima”.

Os meteorologistas Ricardo Tavares e Cristina Simões, do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), alertam para uma “pequena descida da temperatura mínima”, tal como uma “pequena subida da temperatura máxima”.

É ainda esperada a “formação de geada, em especial nas regiões do interior”.

Quanto ao vento será “fraco a moderado”.

De norte a sul de Portugal continental é antecipado um dia com sol a brilhar, ainda que possa ter alguma nebulosidade.

Madeira e Açores

Para a região dos Açores é antecipado “céu muito nublado, por vezes com abertas durante a tarde” e “períodos de chuva fraca ou chuvisco”.

Na Madeira, o IPMA antecipa céu “geralmente muito nublado, com abertas nas vertentes sul” e uma “pequena descida da temperatura máxima”.

Estado do mar

Quanto ao estado do mar, a costa ocidental terá ondas de “noroeste com dois a três metros”. A temperatura da água do mar será entre “13/14ºC”.

Na costa sul, haverá ondas de “sudoeste com um metro”. A temperatura da água do mar deverá rondar os “15ºC”.f

