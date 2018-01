Nacional “Por quanto tempo vamos ter que suportar socialistas e comunistas que todos os dias nos matam?” Por

Maria Vieira voltou a atacar o Governo dos “socialistas e comunistas” que todos os dias “nos matam mais um pouco”. No post, a atriz orgulha-se de poder mostrar aos “amigos brasileiros” o “caos nas urgências” dos hospitais.

“Ainda bem que eu tenho centenas de amigos e seguidores brasileiros que através destas imagens poderão testemunhar o verdadeiro estado deste país”, argumentou a ‘parrachita’.

“Um país falido e governado por mentirosos e por incompetentes que enquanto nos conduzem à miséria e à bancarrota contam estórias de um sucesso que não existe por forma a se perpetuarem no poder dando assim continuidade ao seu próprio bem estar e ao bem estar das suas famílias e dos seus compadres e amigos”.

“Olha só galera”, continuou Maria Vieira, mostrando as imagens do “caos nas urgências” denunciado por enfermeiros do Hospital de Faro.

Uma denúncia que teria forçosamente de ser anónima, “pois as represálias deste Governo que tomou o poder de assalto seriam imediatas no sentido de perseguir, ostracizar e prejudicar todos aqueles que denunciam o verdadeiro estado do nosso país”, frisou a atriz.

“Dizei-me Senhor, por quanto tempo mais vamos ter que suportar estes socialistas e estes comunistas que todos os dias nos matam mais um pouco?”

