Quantidade de cigarros por dia não é relevante para certas doenças

Em termos práticos, o número de cigarros fumados por dia não é assim tão relevante para a saúde. Fumar faz mal e pronto – seja um cigarro ou um maço por dia – ainda que quem fuma menos está menos propenso a doenças.

A redução do número de cigarros que fuma diariamente parece não ser suficiente para evitar alguns problemas associados a esse ‘vício’.

De acordo com um estudo publicado no British Medicine Journal, fumar apenas um cigarro por dia pode aumentar significativamente o risco de doença arterial coronária ou de acidentes vasculares cerebrais (AVC).

O estudo sustenta ainda que quem fuma apenas um cigarro por dia pode ter uma probabilidade 50 por cento superior de vir a ter problemas cardíacos, quando comparado com um não fumador.

No entanto, o fumador de um cigarro por dia corre metade do risco de desenvolver estas doenças do que aquele que fuma, por exemplo, um maço.

“Para as doenças cardiovasculares, não existe um nível seguro”, sustenta o estudo.

“Os fumadores devem apostar em desistir em vez de reduzir, de forma a diminuir significativamente o risco de desenvolver estas duas grandes doenças comuns”, adianta.

Para a realização do estudo foram analisadas 55 publicações com 141 estudos, realizados entre 1946 e 2015 a homens e mulheres.

Os resultados mostram que quem fuma um cigarro por dia, do sexo masculino, tem 48 por cento mais probabilidades de desenvolver uma doença arterial coronária – as mulheres apresentam um risco 57 por cento superior.

Relativamente a acidentes vasculares cerebrais, os homens apresentam um risco superior de 25 por cento, enquanto as mulheres estão 31 por cento mais expostas.

A quantidade de cigarros que se fuma não é, por isso, suficiente para combater as doenças que daí advêm, apesar de ajudarem na transição de um fumador para não fumador.

Allan Hackshaw, principal autor do estudo, explica que “tem havido uma tendência em vários países que os fumadores assíduos reduzem, pensando que é perfeitamente saudável”, mas que isso se verifica em situações de cancro, já que no caso destas doenças isso não tem relevância.

“Devem parar por completo”, sublinha o autor.

A Direção Geral de Saúde portuguesa aconselha a que os fumadores escolham uma data e, de uma vez, deixem de fumar a partir daí.

