Putin reeleito para quarto mandato

O presidente Vladimir Putin foi este domingo reeleito para quarto mandato na liderança da Rússia com 73,9 por cento dos votos, segundo dados divulgados pelo instituto público VTsIOM.

Vladimir Putin prepara-se para liderar a Rússia, pelo quarto mandato, depois de revelados os primeiros números relativos às eleições deste domingo, que convocam mais de 107 milhões de eleitores.

As eleições russas, no entanto, estão também manchadas por acusações de fraude pela oposição, que alegam que a participação nas unas foi aumentada ilegalmente.

A meio tarde, a afluência às urnas, segundo a Comissão Eleitoral registava 59,5 por cento, um valor ligeiramente superior ao de 2012, quando Putin regressou ao Kremlin.

Alexei Navalny, opositor afastado devido a uma condenação judiciária, acusou o Kremlin de insuflar a mobilização através de fraudes nas urnas e transporte maciço de eleitores. A Organização Não Governamental Golos, especializada na supervisão de eleições, escreveu que às 17h00 foram registadas 2472 irregularidades, entre as quais votos múltiplos.

A situação foi contradita pela própria presidente da Comissão Eleitoral, Ella Pamfilova, que disse não terem havido “assim tantas irregularidades”.

Putin somou 73,9 por cento dos votos, contra os 11,2 por cento de Pavel Groudinine, do Partido Comunista, seguido do ultrasensacionalista Vladimir Jirinovski, com 6,7 por cento.

