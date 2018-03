Mundo Putin destaca papel das mulheres nas lides domésticas, por entre elogios Por

O presidente russo quis deixar um elogio às mulheres, neste dia em que se assinala o papel do sexo feminino, mas as suas palavras têm gerado algum desconforto, uma vez que Putin salientou, entre outras coisas, o papel das mulheres nas lides domésticas e na educação dos filhos.

“Só as mulheres podem criar um ambiente acolhedor no trabalho e em casa, tomar conta das nossas casas e filhos todos os dias e ser um exemplo moral para eles”, escreveu o líder russo, em mensagem publicada na página oficial do Kremlin.

Putin salientou ainda o seu “respeito profundo” e destacou que o coração das mulheres é “o mais leal, o seu perdão o mais poderoso”.

“O amor de mãe é verdadeiramente ilimitado”.

Vladimir Putin salientou ainda o papel das mulheres na educação dos filhos.

“É uma alegria e uma responsabilidade, o que torna o trabalho de uma mãe de uma família grande ainda mais valioso, incluindo as mães que dão carinho e felicidade a filhos adotados”, disse o presidente russo, de 65 anos.

Na Rússia, a 8 de março, as mulheres são presenteadas com flores e chocolates, tal como por todo o mundo.

0 PARTILHAS Partilhar Tweetar