Putin anuncia míssil nuclear que torna “inútil” a defesa dos EUA

Quando se pensava que a Guerra Fria tinha terminado com o fim da União Soviética, o ‘czar’ deu mostras da vontade de recuperar uma corrida ao armamento, anunciando o novo ‘brinquedo’ do arsenal russo.

O Presidente russo garantiu que a antiga superpotência tem vindo a testar novas armas nucleares e realçou o Sarmat, um míssil de “alcance praticamente ilimitado” e que consegue fugir a qualquer sistema de defesa.

Apelidado de ‘Satan’ (Satanás, um demónio bíblico) pela NATO, o Sarmat consegue transportar entre 10 a 15 ogivas nucleares.

“Ninguém no mundo tem algo igual”, reforçou.

A apresentação do Sarmat serviu como pretexto para um aviso velado aos EUA: qualquer ataque a um aliado da Rússia, como a Síria, será retaliado de imediato.

“Consideramos qualquer uso de armas contra a Rússia ou seus aliados como um ataque nuclear ao nosso país”, afirmou o chefe de Estado russo.

O Presidente russo não podia ser mais claro: “Nenhum país do mundo tem, no dia de hoje, as armas que nós temos. Ponto final”.