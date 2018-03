Mundo Puigdemont vai passar noite em prisão alemã Por

O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puigdemont, foi este domingo transportado para a prisão de Neumuenster, na Alemanha, onde passará a noite a aguardar pelo julgamento de amanhã, no âmbito do mandado de detenção europeu.

Puigdemont foi detido este domingo no âmbito do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça Espanhola, quando cruzava a fronteira da Alemanha, proveniente da Dinamarca e com intenção de regressar à Bélgica.

Puigdemont estará agora à disposição do juiz responsável pelo processo de extradição para Espanha, no âmbito do mandado de detenção europeu emitido na passada sexta-feira e que apanhou o ex-dirigente catalão de surpresa, numa altura em que estava em Helsínquia.

Dada a demora neste tipo de processos – em média de 47 dias – o juiz deverá decidir esta segunda-feira se Puigdemont aguarda o desenrolar do processo em liberdade ou sob detenção.

