Mundo Puidgemont detido pela polícia alemã Por

O ex-presidente do governo regional da Catalunha, Carles Puidgemont, foi detido este domingo pela polícia alemã, quando cruzava a fronteira, proveniente da Dinamarca, de automóvel.

Puidgemont foi detido este domingo no âmbito do mandado de detenção europeu emitido pela Justiça Espanhola, quando cruzava a fronteira da Alemanha.

A confirmação foi dada pelo seu advogado, Jaume Alonso-Cuevillas, que explicou que Puidgemont se dirigia para a Bélgica, depois de, na semana passada, ter realizado uma conferência com vista a internacionalizar o processo independentista da Catalunha, na Finlândia.

As autoridades alemãs confirmaram a detenção esta manhã, pelas 11h19 locais, afirmando que Puidgemont está numa esquadra a aguardar o cumprimento do processo relativo ao mandado de detenção europeu.

Recorde-se que, esta sexta-feira, um juiz espanhol emitiu vários mandados de detenção europeus e internacionais contra seis independentistas, entre os quais o de Puidgemont.

O ex-presidente do governo da Catalunha havia-se manifestado, este sábado, nas redes sociais, onde afirmou que vai “lutar até ao fim” pela “liberdade da Catalunha”.

Puidgemont foi procurado durante o sábado pelas autoridades finlandesas, no âmbito do cumprimento do mandado de detenção europeu, sendo que todos os aeroportos e portos daquele país estiveram sobre vigilância apertada.

O ex-presidente da Generalitat e a sua equipa governativa foram destituídos pelo governo central de Madrid após a declaração unilateral de independência de uma “República catalã”, feita em Barcelona, em outubro passado.

1. El president Carles Puigdemont ha estat retingut a Alemanya quan creuava la frontera des de Dinamarca, de camí cap a Bèlgica des de Finlàndia. — J. Alonso-Cuevillas (@JaumeAlonsoCuev) 25 de março de 2018

