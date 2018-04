Local PT deixa bombeiros sem telefone fixo durante mais de dois dias Por

A PT demorou mais de dois dias a realizar uma alteração no serviço dos Bombeiros do Entroncamento, deixando os dois números fixos de emergência indisponíveis desde as 14h00 de sexta-feira até ontem à noite.

O comandante Rodrigo Bretelo adiantou, nas redes sociais, que os dois números – a que a população recorre quando precisa de pedir auxílio – estiveram ‘desligados’ durante um total de 55 horas.

“No Dia das Mentiras, gostava que fosse realmente mentira, mas não é! A caminharmos para as 48 horas, continuamos sem telefones nos Bombeiros Voluntários do Entroncamento”, escreveu o responsável.

Os Bombeiros do Entroncamento tiveram de disponibilizar um número de telemóvel enquanto a situação não era resolvida.

De acordo com o comandante, citado pelo Correio da Manhã, o caso começou quando a PT deixou para sexta-feira uma alteração ao serviço, que tinha sido solicitada pela corporação.

“Nos tempos que correm é incompreensível. Quero acreditar que será um fenómeno associado ao Entroncamento, mas não é”, ironizou Rodrigo Bretelo, nas redes.

Os bombeiros aguardam agora “que se apurem responsabilidades” e prometem tudo fazer para que o incidente “não caia no esquecimento”.

De acordo com uma fonte da Altice, citada sem identificação pelo CM, a empresa esteve em contacto permanente com o comandante durante a alteração do serviço, reposto ontem à noite.

