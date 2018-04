Desporto PSV Eindhoven recupera título holandês ao derrotar rival Ajax Por

O PSV Eindhoven assegurou hoje a conquista do seu 24.º título holandês de futebol, ao vencer na receção ao rival Ajax, em jogo da 31.ª jornada, sucedendo no historial ao Feyenoord.

Gastón Pereiro, aos 23 minutos, Luuk de Jong, aos 38, e Steven Bergwijn, aos 54, sentenciaram o clássico, que deixou a formação comandada por Philip Cocu com 80 pontos, já inalcançáveis para o Ajax, segundo com 70, quando faltam três jogos para o fim do campeonato.

Praticamente com o título entregue, o Ajax ficou reduzido a nove jogadores, com as expulsões de Nicolás Tagriafico e Siem De Jong, aos 80 e 83 minutos, respetivamente.

O PSV assegurou o terceiro título nos últimos quatro anos, sucedendo ao Feyenoord, enquanto o Ajax já não vence o campeonato desde 2013/14, após quatro triunfos consecutivos.

